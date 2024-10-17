مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ مسلسل إش إش لـ مي عمر وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:18 صباحاً - تطل الفنانة مي عمر على جمهورها في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل إش إش، وذلك بعد نجاح مسلسلها «نعمة الأفوكاتو» خلال سباق رمضان الماضي.

وجاء دور مي عمر، خلال أحداث مسلسل إش إش بعيد كل البعد عن الأدوار التي سبق وأن قدمتها، حيث تجسد خلال المسلسل دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة، وتدور أحداثه فيي إطار اجتماعي تشويقي، ومؤخرا كشف محمد سامي عن انتهائه من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل إش إِش

يضم مسلسل إش إش، في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال مي عمر

ويشار أن فيلم الغربان كان آخر أعمال الفنانة مي عمر ومن المقرر طرحه خلال الفنرة المقبلة، وهو من وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.