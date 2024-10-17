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مسلسل برغم القانون الحلقة 25، القبض على وليد بتهمة قتل بدوي - أخبار كلمتك

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مسلسل برغم القانون الحلقة 25، القبض على وليد بتهمة قتل بدوي - أخبار كلمتك

مسلسل برغم القانون الحلقة 25، القبض على وليد بتهمة قتل بدوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:06 صباحاً - دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 25 حول تسريب بدوي معلومة لوليد أن أكرم هو السبب في تركه لعمله بالشرطة، حيث طلب منه أكرم استفزاز وليد مع تصوير مشاجرته معه مما أدى لطرده من العمل.

ويقرر وليد مواجهة أكرم فيخبره الأخير أنه فعل ذلك لأنه يكرهه منذ طفولتهما لاهتمام والديه به بينما كان هو يجد عدم اهتمام من أبويه، فيخبره وليد أنه مريض ويحتاج للدخول إلى مصحة نفسية، ويواصل بدوي تهديده لأكرم بفضحه إن لم يمنحه ماله.

وتحتفي أسرة محمود بسوسن بعد إعلان حملها وتقرر تهاني الذهاب معها لخدمتها، ويدعم محمود هذه الفكرة ولكن سوسن تشعر بالغضب.

وخلال الحلقة تخفي فاتن عن شقيقتها ما حدث معها هي وياسر، وتقرر الذهاب له واعتذرت له كثيرا ولكنه يرفض اعتذارها وتحاول الذهاب مرة أخرى لبناتها أمام المدرسة ولكن ياسر يهينها ويأخذ بناته ويرحل.

أنا ليلى فتلفق لأكرم قضية التجارة في العملة الأجنبية ولكن شعبان ينجح في تخليصه منها، ويرد لها هذا بجعل خالد يخطف ليلى باستدراجها وإيهامها أنه سيتنازل عن المحاضر التي قدمها ضدها ولكن يتم خطفها وجعلها طعم لاستدراج وليد إلى مكان بإيهامه أن ليلى هناك وحينما يذهب يجد بدوي مقتول وتأتي الشرطة وتقبض عليه بتهمة قتل بدوي ويستنجد بليلى التي تستيقظ فتجد نفسها في مكتب بمفردها، ويقرر وليد أن يجعل ليلى محاميته في القضية.

وتذهب ليلى لمنزل خالد وتهدده بالانتقام منه هو وأكرم، وحينما كانت ليلى تسير بالسيارة مع بيريهان تجد حادث سير حيث صدمت سيارة أم وابنتها فتطلب ليلى من إياد جمع معلومات عنهما، وفي الأخير يدخل خالد لمكتب أكرم ويهدده إل أنه لن يدخل السجن بمفرده. 

 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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