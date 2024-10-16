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الفريق المصري الروسي يخطف الباظ الذهبي في أول حلقات Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

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الفريق المصري الروسي يخطف الباظ الذهبي في أول حلقات Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

الفريق المصري الروسي يخطف الباظ الذهبي في أول حلقات Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:27 مساءً - أبهر فريق مصري روسي في الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent، لجنة التحكيم.

 

في هذا السياق، أعرب الإعلامي باسم يوسف، والنجمة نجوى كرم، عن سعادتهما الكبيرة بهذا العرض الرائع للفريق المصري الروسي، وأعطى الفنان ناصر القصبي الفريق الباظ الذهبي في أولى حلقات البرنامج.

 

على الجانب الآخر، كشف القائمون على برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent في نسخته السابعة عن الجائزة الكبرى للفائز هذا الموسم، والتي تشمل مبلغًا ماليًّا قدره 250 ألف ريال سعودي، ما ىيعادل 3 ملايين  جنيه وسيارة نيسان إكس ترايل.

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وتأتي هذه الجوائز تكريما للمواهب الاستثنائية التي تتنافس في البرنامج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

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يستمر البرنامج الذي يعرض على شاشة MBC، في تقديم فرص ذهبية لأصحاب المواهب المتنوعة، سواء كانت في الغناء، الرقص، الأكروبات، أو غيرها من الفنون، ويشهد متابعة واسعة من الجمهور، كما يجمع بين لجنة تحكيم تضم نخبة من النجوم في مجالات مختلفة، مما يضفي مصداقية وحماسًا أكبر على كل حلقة.

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وشهد هذا الموسم مشاركة لافتة للإعلامي باسم يوسف في الحلقة الأولى من البرنامج، حيث قدم أداء كوميديًّا ساخرًا وخفيف الظل أضاف جوًّا من المرح خلال دخوله إستوديو البرنامج على نغمات You Can see Me للمصارع الشهير جون سينا.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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