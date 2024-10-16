يتكلم من بطنه، طفل يبهر نجوى كرم وتعليق غير متوقع من باسم يوسف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - أبهر الطفل تميم الحارث من السعودية، بأدائه التمثيلي والتكلم من البطن، خلال محادثة قدمها مع الدمية "زعزوع"، برنامج Arabs Got Talent كلا من الفنانة نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والفنان ناصر القصبي.

نجوى كرم، كلمتك

إشادة نجوى كرم بموهبة الطفل تميم

وقالت نجوى كرم:"شو هذا المهضوم، وشو هذا تميم الممثل الرائع، أداءك واستعمال صوتك ما بينك وبين زعزوع كان رائع وأقنعتني وأحببتك خلال لعب دورين، كتير حبيتك".

باسم يوسف، كلمتك

تعليق قوي من باسم يوسف ونصيحة للطفل تميم

وعلق باسم يوسف قائلا " الكلام من البطن صعب جدا وان يبقى عندك 13 سنة وتعمل الفن ده هذا مش سهل خالص ثقتك وكاريزمتك واضحة جدا، ولكن خلي بالك ان الاسكريبت ميطولش منك ونفسي اشوفك في قبل النهائي باسكيتش وسيناريو اسرع من كده واحسن من كده واخف من كده بس برافو عليك موهبة نادرة في السن ده، موهبة عظيمة اشتغل عليها".

تعليق ناصر القصبي



وقال ناصر القصبي:"حضورك كويس يا تميم وصوتك جميل ومتمكن".



وصوت باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي لصالح تأهل الطفل تميم الذي نجح بأدائه التمثلي وفن الحديث من البطن إلي الدور القادم من برنامج Arabs Got Talent.

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.



وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية.



ومن أبرز المواهب التي شاركت في برنامج Arabs Got Talent هي ثناء حفيدة أم كلثوم، وكانت مفاجئة للبعض.

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