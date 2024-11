250 ألف ريال وسيارة نيسان، جائزة الفائز ببرنامج Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:51 مساءً - كشف القائمون على برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent في نسخته السابعة عن الجائزة الكبرى للفائز هذا الموسم، والتي تشمل مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال سعودي، مايعادل 3 ملايين جنيه وسيارة نيسان إكس ترايل.

وتأتي هذه الجوائز تكريما للمواهب الاستثنائية التي تتنافس في البرنامج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

يستمر البرنامج الذي يعرض على شاشة MBC، في تقديم فرص ذهبية لأصحاب المواهب المتنوعة، سواء كانت في الغناء، الرقص، الأكروبات، أو غيرها من الفنون، ويشهد متابعة واسعة من الجمهور، كما يجمع بين لجنة تحكيم تضم نخبة من النجوم في مجالات مختلفة، مما يضفي مصداقية وحماسا أكبر على كل حلقة.

وشهد هذا الموسم مشاركة لافتة للإعلامي باسم يوسف في الحلقة الأولى من البرنامج، حيث قدم أداء كوميديا ساخرا وخفيف الظل أضاف جوا من المرح خلال دخوله ستوديو البرنامج على نغمات You Can see Me للمصارع الشهير جون سينا.

