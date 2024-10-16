حمدي الميرغتي: تعاوني مع أحمد حلمي كان من أحلام حياتي وحققتها في مسرحية "ميمو" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:34 مساءً - قال الفنان حمدي الميرغني أن النجم أحمد حلمي هو فنانه المفضل، ويعتبره من أهم نجوم الكوميديا على الساحة، الذين قدموا أعمال سينمائية إستثنائية تجمع بين الفلسفة والكوميديا.

حمدي الميرغني

وأضاف حمدي في تصريح خاص لكلمتك أنه كان يحلم بلقاء ولو عدة دقائق مع النجم أحمد حلمي، لكنه وجد نفسه يشارك في بطولة عمل مسرحي من بطولته، وهو مسرحية “ميمو” التي عرضت في موسم الرياض وتعرض حاليًا في مصر، لذلك فكانت سعادته كبيرة للغاية بهذا التعاون

وأوضح حمدي الميرغني أنه عندما تعرف على الفنان أحمد حلمي عن قرب أحبه للغاية، نظرًا لكونه فنان يتمتع بذكاء كبير، ويحب كل من يتعاون معه، ويعطي مساحات كبيرة للفنانين أن يظهروا مواهبهم من خلال الأعمال التي يشاركونه بها

مسرحية ميمو

يذكر أن مسرحية ميمو من بطولة أحمد حلمي وحمدي الميرغني وأسماء جلال ومحمد رضوان ومن إخراج هشام عطوة

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