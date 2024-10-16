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بمشاركة باسم يوسف، انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع (بث مباشر) - أخبار كلمتك

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بمشاركة باسم يوسف، انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع (بث مباشر) - أخبار كلمتك

بمشاركة باسم يوسف، انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:34 مساءً - انطلق منذ قليل برنامج أرابز جوت تالنت بموسمه السابع بمشاركة باسم يوسف، ويتيح موقع “كلمتك” خدمة البث المباشر لمتابعة القراء والمشاهدين الفقرات التي تحمل الفكاهة والإثارة من خلال عدد من المواهب.

 

وينتظر الجمهور انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.

 


برنامج Arabs Got Talent


برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية.

ومن أبرز المواهب التي شاركت في برنامج Arabs Got Talent هي ثناء حفيدة أم كلثوم، وكانت مفاجئة للبعض.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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