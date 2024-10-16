بمشاركة باسم يوسف، انطلاق "أرابز جوت تالنت" في موسمه السابع (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:34 مساءً - انطلق منذ قليل برنامج أرابز جوت تالنت بموسمه السابع بمشاركة باسم يوسف، ويتيح موقع “كلمتك” خدمة البث المباشر لمتابعة القراء والمشاهدين الفقرات التي تحمل الفكاهة والإثارة من خلال عدد من المواهب.

وينتظر الجمهور انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.



برنامج Arabs Got Talent



برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية.

ومن أبرز المواهب التي شاركت في برنامج Arabs Got Talent هي ثناء حفيدة أم كلثوم، وكانت مفاجئة للبعض.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.