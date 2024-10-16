مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند جوجل من جديد.. ما القصة؟ (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - شيرين عبد الوهاب.. غمرت السعادة قلوب محبين وجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إطمئنانهم على استقرار أوضعها الصحية والشخصيىة التي بدت واضحة بشكل كبير خلال آخر ظهور لها على السوشيال ميديا تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها خلال الساعات الماضية.

وكانت شيرين عبد الوهاب نشرت تسجيل صوتي توجه من خلالة رسالة شكر وامتنان لكل من هنأها بعيد ميلادها وأرفقت رسالتها الصوتية بصورة لها، وبدت شيرين خلال الصورة بإطلالة جذابة تبرز رشاقتها بعد فقدانها 20 كيلو جرام من وزنها لتزداد ثقتها بنفسها وتعود إلى الظهور بشكل أكثر إشراقًا وجاذبية.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال الرسالة: «عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي اللي هما عيلتي الكبيرة، وأثروا فيا جدا جدا السنادي، معايدة سميرة سعيد، ومها صاحبتي».

وتابعت: «مش هنسى أبدا جمال الفويس بتاعكم، ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي، أستاذ بهاء الدين محمد، أستاذ وائل جسار أخويا وبقولوا ربنا يكون في عونكم وتشوفوا لبنان كلها خضرة ومتعمرة ونرجع تاني ضيوفكم زي ما كنتم بتشيلونا من على الأرض شيل».

واستكملت شيرين عبد الوهاب: «أستاذة لميس الحديدي، ويجز حبيبي، وبالنسبة للملحنين أستاذنا عزيز الشافعي حبيبي وصديقي هو وتامر حسين وتوما دول ليهم معزة خاصة في قلبي ونجاحي دا أنا بهديه ليكم لأنك شركاء فيه، الليثي مش عارفة أقولك إيه أنت غالي عندي أوي وغنوتك الجديدة مش ببطل أسمعها يا عم المجال كله، ومش هنسى وقفتك معايا في فرح أختي، معايدتكم قوتني وفرحتني وحسستني أن عيد ميلادي السنادي غير كل سنة».

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

ويشار أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب طرحها لأغنية عاشت مصر احتفالات بنصر أكتوبر، حيث اطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتقول كلمات أغنية عاشت مصر لـ شيرين عبد الوهاب: «ياليلي ياليل يااا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً أنا أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغالين تيجي أولاً تحيا مصر الى املها ديماً شيفاه في عيالها يحيا الشعب الى انا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض الى شالتنا يحيا الحضن الى لاممنا مصر هوأنا وميتنا ومفيش غيرها الى هاممنا تحيا مصر وشعب مصر وارض مصر».