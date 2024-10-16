ليلة الطرب، طرح تذاكر حفل إحياء روائع محمد عبد الوهاب في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:18 مساءً - طرحت منذ قليل شركة بنش مارك تذاكر حفل “ليلة الطرب” التي تقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 25 أكتوبر الجاري، لإحياء روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

ويشارك في الحفل كوكبة من نجوم الطرب من بينهم: محمد ثروت، وصابر الرباعي، ومي فاروق، وماجد المهندس.

الموسيقار محمد عبد الوهاب

يشار الي ان هذه الاحتفالية تقام تكريما لارث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعا، بل كان أيضا واحدا من أساطين الطرب ومبتكرا موسيقيا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

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