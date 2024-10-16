محمد كيلاني: دوري في مسلسل " تيتا زوزو" شهادة ميلاد فنية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:00 مساءً - قال الفنان محمد كيلاني أن مسلسل “تيتا زوزو” منحه فرصة كبيرة كي يتعرف عليه عدد كبير من جمهور الدراما التليفزيونية، خاصة أن العمل من بطولة الفنانة إسعاد يونس التي تحظى بجماهيرية ضخمة في الوطن العربي

مسلسل تيتا زوزو

وأضاف كيلاني في تصريحات خاصة لكلمتك، أن دوره في هذا المسلسل بمثابة شهادة ميلاد فنية جديدة له، حيث يعتبر هذا الدور هو نقلة نوعية في مشواره الفني، ولم يكن يظن أن الشخصية التي قدمها ضمن أحداث المسلسل سوف تحقق كل هذا النجاح

وتابع كيلاني أنه لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته له الفنانة إسعاد يونس في هذا العمل، خاصة أنها تمثل شخصية والدته ضمن أحداثه، وهذا ما جعل الجمهور ينتبه إليه بشكل أكبر

وعن التحضير لدوره قال محمد كيلاني أنه لم يقدم هذه النوعية من الأدوار من قبل، خاصة أنه لم يكن يعلم شئ عن الوسواس القهري الذي تعاني منه الشخصية التي يجسدها، لكنه استعان بأشخاص مقربين منه لديهم دراية كبيرة بهذا الأمر وساعدوه في تقمص الشخصية بشكل أفضل

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.