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محمد كيلاني: دوري في مسلسل " تيتا زوزو" شهادة ميلاد فنية جديدة - أخبار كلمتك

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محمد كيلاني: دوري في مسلسل " تيتا زوزو" شهادة ميلاد فنية جديدة - أخبار كلمتك

محمد كيلاني: دوري في مسلسل " تيتا زوزو" شهادة ميلاد فنية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:00 مساءً - قال الفنان محمد كيلاني أن مسلسل “تيتا زوزو” منحه فرصة كبيرة كي يتعرف عليه عدد كبير من جمهور الدراما التليفزيونية، خاصة أن العمل من بطولة الفنانة إسعاد يونس التي تحظى بجماهيرية ضخمة في الوطن العربي

 

مسلسل تيتا زوزو

 

وأضاف كيلاني في تصريحات خاصة لكلمتك، أن دوره في هذا المسلسل بمثابة شهادة ميلاد فنية جديدة له، حيث يعتبر هذا الدور هو نقلة نوعية في مشواره الفني، ولم يكن يظن أن الشخصية التي قدمها ضمن أحداث المسلسل سوف تحقق كل هذا النجاح 

 

وتابع كيلاني أنه لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته له الفنانة إسعاد يونس في هذا العمل، خاصة أنها تمثل شخصية والدته ضمن أحداثه، وهذا ما جعل الجمهور ينتبه إليه بشكل أكبر

 

وعن التحضير لدوره قال محمد كيلاني أنه لم يقدم هذه النوعية من الأدوار من قبل، خاصة أنه لم يكن يعلم شئ عن الوسواس القهري الذي تعاني منه الشخصية التي يجسدها، لكنه استعان بأشخاص مقربين منه لديهم دراية كبيرة بهذا الأمر وساعدوه في تقمص الشخصية بشكل أفضل

 

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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