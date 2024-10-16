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مشاهير العرب - بعد وفاتها.. ملك قورة تكشف عن موعد ومكان عزاء وجنازة جدتها (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاتها.. ملك قورة تكشف عن موعد ومكان عزاء وجنازة جدتها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاتها.. ملك قورة تكشف عن موعد ومكان عزاء وجنازة جدتها (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 مساءً - كشفت الفنانة ملك قورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد ومكان عزاء جدتها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر.

في هذا السياق، أعلنت ملك قورة عن موعد ومكان تشييع جنازة جدتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفسية غدا الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري عقب صلاة الظهر».

ملك قورة

وأضافت: يقام العزاء يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب».

وفاة جدة ملك قورة

أعلنت الفنانةملك قورة، منذ قليل، عن وفاة جدتها، طالبة من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت ملك قورة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة».

حقيقة زواج ملك قورة

وردت الفنانة ملك قورة، على أنباء زواجها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها في فوتوسيشن، وهي ترتدي فستان زفاف.

تصريحات ملك قورة

وأوضحت ملك قورة، سبب ظهورها بفستان زفاف، خلال الفترة الماضية، قائلة: «كان سيشن لكافر مجلة بس الناس خدته وعملوا منه موضوع، وانبسطت بردود فعل الجمهور وحسيت قد إيه الناس بتحبني وإني بنتهم أو أختهم خلوني عايزة أتجوز، الفانز أهلي وأكيد هعرفهم وبعد اللي شوفته بقيت بقول للناس أنا نفسي أعزم كل واحد باركلي».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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