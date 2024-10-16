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محمد يوسف يكشف عن كواليس "مطعم الحبايب" - أخبار كلمتك

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محمد يوسف يكشف عن كواليس "مطعم الحبايب" - أخبار كلمتك

محمد يوسف يكشف عن كواليس "مطعم الحبايب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - فاجأ الفنان محمد يوسف، جمهوره بصور من كواليس مسلسل "مطعم الحبايب" بعد مشاركته كضيف شرف خلال المسلسل الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية لأحمد مالك وهدى المفتي.

 

وعلق محمد يوسف على الصور قائلا: "كانوا يومين عسل مع كرو أجمل ما يكون بحبكم جدا".

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مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه داخل المطبخ، ويتكون من 12 حلقة ويعرض كل خميس وجمعة وسبت.

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يذكر أن محمد يوسف حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم "إلى ريما".

 

وكشف يوسف أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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