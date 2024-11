مشاهير العرب - بعد تعرضها لموقف محرج.. من هي نيكول كيدمان؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:46 مساءً - تصدرت النجمة العالمية نيكول كيدمان، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما عرضت الفنانة سلمى حايك لموقف محرج على هامش تواجدهم في عرض أزياء بالنسياغا ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وبدأت نيكول كيدمان، تتصدر محركات البحث، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر من خلاله سلمى حايك تحاول التقاط الصور الفوتغرافية معاها، لتدفعها الأخيرة بعيد عنها، الأمر الذي شكل حالة من الغضب لدى الجمهور المحبين لسلمى حايك.

وفي هذا السياق، ترصد كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن النجمة العالمية نيكول كيدمان.

- نيكول ماري كيدمان، ممثلة ومنتجة أمريكية، ولدت في 20 يونيو 1967.

- فازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأوسكار، وجائزتي إيمي برايم تايم، وخمس جوائز غولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، كانت مُدرجة في قائمة أفضل الممثلات في العالم.

- بدأت كيدمان مسيرتها التمثيلية في أستراليا عام 1983، مع الأفلام بوش كريسماس، وبي إم إكس بانديتس.

- تعود عائلتها أصول اسكتلندية وآيرلندية على التوالي، وكلاهما كانا مولودين في أستراليا

- درست في مدرسة بنات شمال سدني العليا، لكنها خرجت منها حينما أصاب أمّها مرض سرطان الثدي.

اقرأ أيضاً

«لا تلمسيني».. مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال عرض أزياء بباريس (فيديو)

Everything Everywhere All at Once يتصدر التريند بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل فيلم

رانيا يوسف تستعرض رشاقتها قبل ساعات من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صورة)