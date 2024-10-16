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مشاهير العرب - بعد قليل.. عرض أولى حلقات برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد قليل.. عرض أولى حلقات برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد قليل.. عرض أولى حلقات برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:46 مساءً - يترقب المواطنين في مصر والوطن العربي عرض أولى حلقات برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع، المقرر إذاعتها اليوم عبر شاشة «MBC مصر»، وذلك بعد فترة غياب دامت لأكثر من 4 سنوات.

تفاصيل الموسم السابع لـ برنامج Arabs Got Talent

وجاءت لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع مكونة من الفنان ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف، أمت عن تفاصيل الموسم السابع للبرنام من المقرر أن يضم ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب.

موعد عرض برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع

وحول مواعيد عرض برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع من المقرر أن تذاع حلقات البرنامج على قناة «MBC مصر»، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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