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مشاهير العرب - هل انتحرت في سجنها؟.. معلومات عن الفنانة دنيا بطمة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هل انتحرت في سجنها؟.. معلومات عن الفنانة دنيا بطمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هل انتحرت في سجنها؟.. معلومات عن الفنانة دنيا بطمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - دنيا بطمة.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد انتحتار الفنانة دنيا بطمة دحل السجن بسبب سوء حالتها النفسية، مما أثار قلق جمهورها عليها حلال الساعات الماضية لتتصدر بعد ذلك التريند.

وعلقت إيمان بطمة على أنباء وفاة شقيقتها «دنيا» نافية شائعات وفاتها التي روج لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة علىأن شقيقتها دنيا بطمة في حالة جيدة داخل مكان احتجازها وأن كل ما ترد حول إقبالها عى الانتحار غير صحيح وعار تماما من الصحة.

دنيا بطمة

وقالت شقيقة دنيا بطمة لوسائل إعلام مغربية: «أتمنى من وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة قبل أن تنقل أخبار غير صحيحة عن شقيقتي ولابد من العودة إلى عائلتها في كافة التفاصيل».

تفاصيل قضية دنيا بطمة

وتعود تفاصيل قضية دنيا بطمة وشقيقتها لعام 2019 عندما تم اتهامهم بتهمة تتعلق بإدارتهما حسابا على «إنستجرام» يحمل اسم «حمزة مون بيبي»، متخصصا في نشر الفضائح لشخصيات تحظى بشهرة واسعة.

وتمكنت الشرطة المغربية من الوصل إلى مالك الأكونت واتضح أنه دينا وأختها لذا في 20 ديسمبر 2019 ألقت الشرطة القبض على المتهمين، واستمر التحقيق 16 ساعو حينها، لذا تم فرض غرامة 50 ألف دولار أمريكي على دنيا بطمة، و30 ألف دولار أمريكي على شقيقتها، مع قرار سحب الجواز ومنع السفر، وتم إطلاق سراحهما، ولكن القضية لم تغلق وقتها.

ولكن بعد عام من التحقيقات، أدانت المحكمة الإبتدائية في مدينة مراكش، دنيا بطمة، بـ8 أشهر من السجن، وأدانت شقيقتها ابتسام بطمة، بـ سنة سجنا.

وقررت المحكمة رفض الطعن الاستئنافي المقدم من المدعيتين، وقضت بتشديد العقوبة الصادرة بحقهما، وذلك بعدما قدموا طعنا على الحكم.

كما تم القبض على دينا بطمة بعدما مكنت الشرطة القضائية المغربية، في التنسيق مع شرطة الدار البيضاء، بعد ورود معلومات تفيد بأن دنيا بطمة تقيم في منزل إحدى صديقاتها هناك.

ونقلت الفنانة المغربية إلى سجن الأوداية بمراكش، لقضاء العقوبة الصادرة بحقها، بالحبس عاما، وغرامة 10 آلاف درهم مغربي.

آخر أعمال دنيا بطمة

وكانت أغنية «مطلقة» آخر أعمال الفنانة دنيا بطمة، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية منذ حوالي 4 شهور.

والأغنية «مطلقة» لـ دنيا بطمة من كلمات بشرى نايت لقاضي، وألحان فؤاد خدريوتم تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة دمنة بونعيلات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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