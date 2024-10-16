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آية سماحة تتهم كلية طب بيطرى جامعة القاهرة بتعذيب الحيوانات - أخبار كلمتك

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آية سماحة تتهم كلية طب بيطرى جامعة القاهرة بتعذيب الحيوانات - أخبار كلمتك

آية سماحة تتهم كلية طب بيطرى جامعة القاهرة بتعذيب الحيوانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - وجهت الفنانة آية سماحة استغاثة للمسئولين عن جامعة القاهرة والتعليم العالي في مصر، بسبب ما رأته تعذيبا للحيوانات في كلية طب بيطري.

في هذا السياق، كتبت آية سماحة عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: "كلية طب بيطرى جامعة القاهرة بتغذب الحيوانات، والصور بشعة انا مش قادرة انزلها مين مسؤول عن العنف والتعذيب دة! حرام عليكم !!!!".

آية سماحة لفتت الأنظار مؤخرا بدورها في مسلسل "عمر أفندي"، الذي قدمت من خلاله دور راقصة.

مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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