مشاهير العرب - كريم فهمي يكشف ملامح شخصيته في مسلسل 220 يوم» بهذه الطريقة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - كشف الفنان كريم فهمي، للمتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن ملامح شخصيته ضمن أحداث مسلسل 220 يوم، الذي من المقرر انطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وشارك كريم فهمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، يكشف من خلاله عن شخصيته في مسلسل 220 للجمهور، قائلا: «دي صفحتي الرسمية والوحيدة على الفيسبوك، استنوا مفاجآت كتيرة الفترة اللي جاية، وهستناكم تخمنوا إيه حكاية الآيس كاب؟.

أحداث مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل 220 يوم»، في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم، مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم، كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، مايان السيد، لينا صوفيا، ميرا دياب، من تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

كريم فهمي في موسم رمضان 2025

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي، للمشاركة في موسم رمضان 2025 بمسلسل وتقابل حبيب بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، للمرة الثانية، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.