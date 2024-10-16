الكشف عن برومو «آل شنب» وعرضه بالسينمات فى هذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - قررت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا العائلى "آل شنب" طرحه في 31 أكتوبر الجاري بالسينمات المصرية.

وطُرح قبل قليل البرومو التشويقي للفيلم الذي يتصدر أبطاله ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر وأسماء جلال.

فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة الحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبد الله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.



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