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مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند «جوجل» من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند «جوجل» من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند «جوجل» من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر، وذلك بعدما كشفت عن أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية.

شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند جوجل

وكانت شيرين عبد الوهاب، تصدرت المشهد بعدما شاركت أحدث ظهور عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث ظهرت برشاقة كبيرة فقدت خلالها الكثير من الوزنن قد تصل إلى أكثر من 20 كيلو جرام، وذلك أثناء توجيهها رسالة شكر لأصدقائه بعد تهنئتهم لها بعيد ميلادها، الأمر الذي كشف عن التغير الذي أحدثته بملامحها.

رسالة شيرين عبد الوهاب لأصدقائها

وفي وقت سابق، أعربت شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بالتهانئ التي وصلت لها في عيد ميلادها.

وشاركت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو يجمع التهانئ بعيد ميلادها معلقة: «عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي اللي هما عيلتي الكبيرة، وأثروا فيا جدا جدا السنادي، معايدة سميرة سعيد، ومها صاحبتي».

وتابعت: «مش هنسى أبدا جمال الفويس بتاعكم، ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي، أستاذ بهاء الدين محمد، أستاذ وائل جسار أخويا وبقولوا ربنا يكون في عونكم وتشوفوا لبنان كلها خضرة ومتعمرة ونرجع تاني ضيوفكم زي ما كنتم بتشيلونا من على الأرض شيل».

وواصلت: «أستاذة لميس الحديدي، ويجز حبيبي، وبالنسبة للملحنين أستاذنا عزيز الشافعي حبيبي وصديقي هو وتامر حسين وتوما دول ليهم معزة خاصة في قلبي ونجاحي دا أنا بهديه ليكم لأنك شركاء فيه، الليثي مش عارفة أقولك إيه أنت غالي عندي أوي وغنوتك الجديدة مش ببطل أسمعها يا عم المجال كله، ومش هنسى وقفتك معايا في فرح أختي، معايدتكم قوتني وفرحتني وحسستني أن عيد ميلادي السنادي غير كل سنة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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