قبة الغوري تستضيف فرقة "الحضرة المصرية" الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:34 مساءً - يقدم مركز ابداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة “الحضرة المصرية” وذلك في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 اكتوبر.

حيث تعكس الفرقة طقوسا من مختلف الأماكن الجغرافية في مصر، وتستهدف محبي التصوف وإحياء محبة النبي وآل بيته، وتسعى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتعزيز القيم الدينية.

ويغلب علي الفرقة وملابسها اللون الأبيض والذي يدل علي النقاء والطهر والسمو الروحي، ولباس الفرقة الأساسي هو الجلابية مع العمامة كغطاء للرأس، ومنشدين الفرقة من مختلف الطرق والساحات والمشايخ المختلفة التي تعكس تنوع المنشدين وخلفياتهم من صعيد مصر إلى قاهرة المعز.

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