مشاهير العرب - «كانت أعظم أم وجدة».. ملك قورة تعلن وفاة جدتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - أعلنت الفنانةملك قورة، منذ قليل، عن وفاة جدتها، طالبة من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت ملك قورة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة».

حقيقة زواج ملك قورة

وردت الفنانة ملك قورة، على أنباء زواجها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها في فوتوسيشن، وهي ترتدي فستان زفاف.

تصريحات ملك قورة

وأوضحت ملك قورة، سبب ظهورها بفستان زفاف، خلال الفترة الماضية، قائلة: «كان سيشن لكافر مجلة بس الناس خدته وعملوا منه موضوع، وانبسطت بردود فعل الجمهور وحسيت قد إيه الناس بتحبني وإني بنتهم أو أختهم خلوني عايزة أتجوز، الفانز أهلي وأكيد هعرفهم وبعد اللي شوفته بقيت بقول للناس أنا نفسي أعزم كل واحد باركلي».