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مشاهير العرب - محمد يوسف يعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد يوسف يعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد يوسف يعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - أعرب الفنان محمد يوسف، عن سعادته بالمشاركته كضيف شرف خلال مسلسل مطعم الحبايب، بطولة الفنان أحمد مالك، الذي حقق نجاح كبير فور طرح أولى حلقاته خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية.

ونشر «يوسف» صورة من كواليس تصوير مشاهده في المسلسل وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا:«كانوا يومين عسل مع كرو أجمل ما يكون بحبكم جدا».

محمد يوسف

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

وضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

كما تدور قصة مسلسل مطعم الحبايب، في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

ويرفض صبحي العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في «مطعم الحبايب» ويكون فريق عمل خاص.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب

وتذاع حلقات مسلسل مطعم الحبايب بطولة أحمد مالك، عبر منصة شاهد بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، حيث يتم عرض الحلقات من الخميس للسبت في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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