مشاهير العرب - مدحت العدل في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - يحل السيناريست مدحت العدل، ضيفا على برنامج كاستنج من تقديم المخرج عمرو سلامة عبر شاشة dmc الحلقة المقبلة، والتي من المفترض أن تكشف من خلالها عن مواهب جديدة في الفن والتمثيل.

وفي هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج كاستنج عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة السيناريست مدحت العدل، قائلة: «انتظرونا الخميس والجمعة مع ضيفنا المنتج والمؤلف والشاعر الدكتور مدحت العدل في كاستنج في تمام الساعة 11 مساءً على قناة DMC. كونوا على الموعد!.

برنامج كاستينج

برنامج كاستينج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل

وفي وقت سابق، أعرب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سعادته بالمواهب المشاركة في تجربة برنامج كاستنج، اليوم السبت، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الطاقات والمواهب.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على «فيسبوك»: «طول عمري بنبهر بالطاقات الإبداعية والكنوز الفنية في المسرح المصري، والمسرح هو مكان بلجأ له على طول كمخرج كمصدر للإلهام وعلشان ألاقي مواهب لأعمالي، وفي ممثلين كثير اشتغلت معاهم وكانت أول أعمالهم السينمائية، وكنت عرفتهم عن طريق المسرح».