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أطفال "كورال السلام" ببيت الغناء العربي احتفالا بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

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أطفال "كورال السلام" ببيت الغناء العربي احتفالا بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

أطفال "كورال السلام" ببيت الغناء العربي احتفالا بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية، الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر، حفلًا جديدًا "لكورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، وذلك ضمن برنامج العروض الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يغنى الكورال - بقيادة المايسترو وائل عوض - خلال الحفل عددا من الأغاني الخاصة به، منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف،  "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر، " 50 سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية.

كورال السلام

تأسس فريق كورال السلام عام 2018 بالمركز القومى لثقافة الطفل، ويضم مجموعة من الأصوات المتميزة من الأطفال والشباب، يقدمون الأغنيات المصرية الحديثة، بالإضافة إلى أغاني الفلكلور المصري بتناول حديث ومعاصر للأغنية المصرية المعاصرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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