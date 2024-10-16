أطفال "كورال السلام" ببيت الغناء العربي احتفالا بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية، الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر، حفلًا جديدًا "لكورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، وذلك ضمن برنامج العروض الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يغنى الكورال - بقيادة المايسترو وائل عوض - خلال الحفل عددا من الأغاني الخاصة به، منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر، " 50 سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية.

كورال السلام

تأسس فريق كورال السلام عام 2018 بالمركز القومى لثقافة الطفل، ويضم مجموعة من الأصوات المتميزة من الأطفال والشباب، يقدمون الأغنيات المصرية الحديثة، بالإضافة إلى أغاني الفلكلور المصري بتناول حديث ومعاصر للأغنية المصرية المعاصرة.

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