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مشاهير العرب - ملك قورة تنعي جدتها بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ملك قورة تنعي جدتها بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملك قورة تنعي جدتها بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - ملك قورة.. غيب الموت خلال الساعات الماضية جدة الفنانة ملك قورة، حسبما أعلنت الأخير عبرستوري حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونعت ملك قورة جدتها بكلمات موثرة قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة».

مكان وموعد تشييع جنازة وعزاء جدة ملك قورة

ولم تكشف الفنانة ملك قورة عن مكان وموعد تشييع جنازة وعزاء جدتها حتى الأن.

وفاة جدة ملك قورة

خر أعمال ملك قورة

وكان فيلم جوازة توكسيك، هو آخر أعمال النجمة ملك قورة، وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

كما دارت أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

وضم فيلم «جوازة توكسيك» نخبةمن نجوم الفن أبرزهم تامر هجرس وليلى علوي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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