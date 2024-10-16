يعاني مشاكل كبيرة بالفك، كلمتك تحصل على التقرير الطبي للحالة الصحية لـ أحمد سعد (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - أحمد سعد ، حصلت “ڤيتو” على نسخة من التقرير الطبي للحالة الصحية للفنان أحمد سعد، وأفاد التقرير بأن “سعد” يعاني من تآكل شديد في الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين.

أزمة أحمد سعد الصحية

وقالت علياء البسيوني زوجة أحمد سعد في تصريح خاص لكلمتك:" عندنا مشاكل كبيرة، وأحمد لازم يعمل عملية كمان يومين مفيش عظام خالص في الفك".

وأكدت علياء أن أحمد سعد ألغى جميع ارتباطاته الفنية، بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.