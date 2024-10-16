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يعاني مشاكل كبيرة بالفك، كلمتك تحصل على التقرير الطبي للحالة الصحية لـ أحمد سعد (مستند) - أخبار كلمتك

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يعاني مشاكل كبيرة بالفك، كلمتك تحصل على التقرير الطبي للحالة الصحية لـ أحمد سعد (مستند) - أخبار كلمتك

يعاني مشاكل كبيرة بالفك، كلمتك تحصل على التقرير الطبي للحالة الصحية لـ أحمد سعد (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - أحمد سعد ، حصلت “ڤيتو” على نسخة من التقرير الطبي للحالة الصحية للفنان أحمد سعد، وأفاد التقرير بأن “سعد” يعاني من تآكل شديد في الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين. 

أزمة أحمد سعد الصحية 

وقالت علياء البسيوني زوجة أحمد سعد في تصريح  خاص لكلمتك:" عندنا مشاكل كبيرة، وأحمد لازم يعمل عملية كمان يومين مفيش عظام خالص في الفك". 

وأكدت علياء أن أحمد سعد ألغى جميع ارتباطاته الفنية، بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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