هذه الفنانة تشارك محمد سلام بطولة مسلسل كارثة طبيعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - تعاقدت الفنانة جهاد حسام الدين على المشاركة في مسلسل “كارثة طبيعية” مع الفنان محمد سلام في أولى بطولاته الدرامية، وتجسد شخصية زوجته ضمن أحداث العمل.

وبدأ الفنان محمد سلام تصوير أولى مشاهده في العمل منذ أيام، والعمل من إنتاج watch it، ويعتبر هذا العمل أول بطولة مطلقة للفنان محمد سلام، وهو من إخراج حسام حامد.





وانتشرت شائعات حول اعتزال النجم الكوميدي محمد سلام، الفن وتوجهه للنشاط التجاري، خاصةً بعد أخبار استبعاده من الأعمال الفنية الجديدة على خلفية أزمته مع موسم الرياض، بعد اعتذاره عن الاشتراك فيه بسبب الحرب على غزة.

تعليق محمد سلام

وفى هذا الشأن، قال الفنان محمد سلام فى تصريح خاص لـ “كلمتك”، إنه ليست لديه أية معلومات عن مطعم البيتزا أو أية أنشطة تجارية أخري، وأن الفن مصدر رزقه الوحيد دائمًا.

وتابع: أنه لم يتفوه أبدًا باعتزال الفن والتوجه للنشاط التجاري، ويأمل فى تقديم المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وطالب المخرج القدير محمد فاضل، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة قلة أعمال الفنان محمد سلام خلال الفترة الأخيرة على عكس السنوات الماضية التي سبقت أزمة محمد سلام ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد فاضل: العزيز الفنان أشرف زكى؛ الحل الهادئ لهذه المشكلة بقدرتك الفائقة على الحوار، وبصفتك الشخصية وليست النقابية.. أقدر انشغالاتك فى مهرجان العلمين، لكن ربما كان هذا المهرجان بأجوائه الودية الفرصة الطيبة لمهمتك.

أزمة محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام اعتذر عن عدم المشاركة بموسم الرياض الترفيهي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتم قصفه يوميا بشكل متواصل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وخلف آلاف الشهداء والمصابين.

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