لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

هذه الفنانة تشارك محمد سلام بطولة مسلسل كارثة طبيعية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هذه الفنانة تشارك محمد سلام بطولة مسلسل كارثة طبيعية - أخبار كلمتك

هذه الفنانة تشارك محمد سلام بطولة مسلسل كارثة طبيعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - تعاقدت الفنانة جهاد حسام الدين على المشاركة في مسلسل “كارثة طبيعية” مع الفنان محمد سلام في أولى بطولاته الدرامية، وتجسد شخصية زوجته ضمن أحداث العمل.

وبدأ الفنان محمد سلام تصوير أولى مشاهده في العمل منذ أيام، والعمل من إنتاج watch it، ويعتبر هذا العمل أول بطولة مطلقة للفنان محمد سلام، وهو من إخراج حسام حامد.


 

وانتشرت  شائعات حول اعتزال النجم الكوميدي محمد سلام، الفن وتوجهه للنشاط التجاري، خاصةً بعد أخبار استبعاده من الأعمال الفنية الجديدة على خلفية أزمته مع موسم الرياض، بعد اعتذاره عن الاشتراك فيه بسبب الحرب على غزة.

تعليق محمد سلام

وفى هذا الشأن، قال الفنان محمد سلام فى تصريح خاص لـ “كلمتك”، إنه ليست لديه أية معلومات عن مطعم البيتزا أو أية أنشطة تجارية أخري، وأن الفن مصدر رزقه الوحيد دائمًا.

وتابع: أنه لم يتفوه أبدًا باعتزال الفن والتوجه للنشاط التجاري، ويأمل فى تقديم المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وطالب المخرج القدير محمد فاضل، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة قلة أعمال الفنان محمد سلام خلال الفترة الأخيرة على عكس السنوات الماضية التي سبقت أزمة محمد سلام ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد فاضل: العزيز الفنان أشرف زكى؛ الحل الهادئ لهذه المشكلة بقدرتك الفائقة على الحوار، وبصفتك الشخصية وليست النقابية.. أقدر انشغالاتك فى مهرجان العلمين، لكن ربما كان هذا المهرجان بأجوائه الودية الفرصة الطيبة لمهمتك.

أزمة محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام  اعتذر عن عدم المشاركة بموسم الرياض الترفيهي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتم قصفه يوميا بشكل متواصل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وخلف آلاف الشهداء والمصابين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق