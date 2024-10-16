بسبب المساكنة، فريدة سيف النصر تفاجئ جمهورها بهذا التصريح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 05:05 م 10/16/2024 5:05:49 PM

فاجأت الفنانة فريدة سيف النصر، جمهورها بمنشور مثير للجدل، تهاجم فيه مروجي المساكنة والذين يدعون لها.

في هذا السياق، قالت فريدة سيف النصر فى رسالة قوية: "صباح الرضا، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين؟، أسئلة عالخاص كتير بشكل بايخ، والغريبة أن كلها سؤال واحد بس بعدة أشكال، إيه رأيك في المساكنة وقولا واحدا يعني زنا، إلهي تسكنوا في نار جهنم يا بعدا، ما هو ربنا قال إن النار وقودها الناس والحجارة، استغفر الله العظيم، واللي هيسأل تاني باستعباط بلوك دي ردها كلمة واحدة ما فيهاش كلمتين ولا هزار، بلا قلة أدب، وكتر خيركم جبتولنا الشتيمة للوسط كله.

على الجانب الآخر، كتبت الفنانة فريدة سيف النصر، منشورًا أثارت به قلق جمهور الفنان أحمد العوضي، حول تعرضه لوعكة صحية، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مصدر الشائعة، التي نفاها «العوضي» بتعليق على منشور الفنانة.

في البداية كتبت فريدة صيف النصر، منشورًا مطولًا، قالت في بدايته: «احمد العوضي سلامتك يااخويا.. العين حق؟يخرب بيت السوشيال ميديا اللي خللت عيون مبحلقه مابتخافش الله بدل ماتصلي علي رسول الله وتقول ماشاء الله.. لااااااااا تغل وتشر في نفسها وتتمني زوال النعمة.. وطبعا دوول ماعندهمش استعداد يشتغلوا مش فاضيين..ازاي تفوتهم لمحه ولا حفله فرح ولا لبس ولابيت أو أكل ونجاح لحد اي حد ولا حتي اطفال يخرب بيوتكم مش عايزين يسموا بالله وتقول له قول الله اكبر مايقولش».

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