مشاهير العرب - أحمد سعد يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - شهد مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ32 لأول مرة في تاريخ دوراته، اعتذار العديد من النجوم آخرهم الفنان أحمد سعد، نظرا لظروف صحية طارئة، وذلك حسبما أعلن أندرو داوود مدير أعماله.

وأوضح أندرو داوود مدير أعمال أحمد سعد، في تصريحات صحفية، أن الفنان اعتذر عن تقديم حفله ضمن فعاليات مهرحان الموسيقى العربية، وذلك نظرًا لظروف صحية طارئة، على إثرها سيخضع لإجراء جراحة عاجلة في الفك خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن أحمد سعد تقدم باعتذار رسمي لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ولـ الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا ورئيس مهرجان الموسيقى العربية، الدكتور خالد داغر رئيس المهرجا

نجوم المشاركين بمهرجان الموسيقي العربية 2024

ويشارك في مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ32 أكثر من 70 مطربا ومطربة أبرزهم، مدحت صالح، مروة ناجي وروائع وردة وبليغ حمدي، عاصي الحلاني وروائع كوكب الشرق أم كلثوم، فؤاد زبادي ومحمد محسن، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم وروائع الموجي، تامر عاشور، أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر وإيمان عبد الغني، علي الحجار، مي فاروق.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتتفاوت أسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية ما بين 350 جنيها كحد أدنى بحد أقصى 4 آلاف جنيه، وستتفاوت أسعار التذاكر من حفل لآخر، وتشمل التذكرة حفلين غنائيين متتاليين في اليوم الواحد، وستقام الحفلات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً.

آخر أعمال أحمد سعد

وأطلق المطرب أحمد سعد، مؤخرًا، أجدد أعماله الغنائية التي تحمل اسم 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات أغنية 123 لـ أحمد سعد:

«أنا شفت كتير مأسي

ملهمش بر راسي

والظلم ماكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

أنا شفت كتير مأسي

ملهمش بر راسي

والظلم مكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

حصلي

1 2 3

أنا فاكر كل حاجة

خدوا مني كل حاجة

مسابوش ولا أي حاج».