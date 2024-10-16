مشاهير العرب - تفاصيل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية الـ32 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - تستكمل الفنانة اللبنانية عبير نعمة سادس ليالي حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول حفل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 32، تستعرض كلمتك لكم كل ما تحتاج معرفته عن حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية اليوم الأربعاء.

تفاصيل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية الـ 32

ومن المقرر أن ينطلق حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 8 مساء، بقيادة المياسترو أحمد عامر، كما يصحبها فقرات عديدة، وقد تقدم خلالها باقة من أفضل أعمالها الغنائية.

نفاذ تذاكر حفل عبير نعمة

وقبل ساعات من انطلاقة حفل عبير نعمة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثانية والثلاثون، رفعت شعار كامل العدد، حيث حرص قطاع كبير من الجمهور على حضور الحفل.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 32، ما بين 300 جنيها للحد الأدني، و2500 لفئة الـVIP، ويمكنك حجزها من خلال الموقع الرسمي لـ«تذكرتي».

أبرز المعلومات عن عبير نعمة

وتعد الفنانة عبير نعمة، من مواليد مايو 1980، بإحدى الضواحي في لبنان، ودرست الموسيقى في جامعة الروح القدس في لبنان، حيث حصلت على دبلوم في الغناء الشرقي بدرجة امتياز، حصلت على عدة جوائز خلال مسيرتها الفنية، من بينها لقب أفضل مغنية لبنانية، لديها قدرة على الغناء بأكثر من 27 لغة، أبرزهم، العربية، الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية، الأرمنية، والآرامية، إضافةً إلى إتقانها للغناء بالأذربيجانية، الهندية، الصينية، والأمازيغية.