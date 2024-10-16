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حسام حسني يكشف سبب عدم تعاونه مع عمرو دياب - أخبار كلمتك

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حسام حسني يكشف سبب عدم تعاونه مع عمرو دياب - أخبار كلمتك

حسام حسني يكشف سبب عدم تعاونه مع عمرو دياب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - كشف المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني، عن سبب عدم تجديد تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلي أنه الهضبة مجتهد  

حسام حسني وعمرو دياب 

وقال الفنان حسام حسني في تصريح خاص لكلمتك:" عمرو دياب مطرب مجتهد وبيحبب التغير،

وعن سبب عدم تعاونه من جديد قال:" ألبومين  وفيلم بيتهيألي كفايه قوي خصوصا انهم من أهم البوماته والفيلم ناجح الي الان.

ومن ناحية أخري كان قد أكد الفنان حسام حسني، أن فريق كايروكي قريب للشباب، مشيرًا إلى أنه يحب تجربته مع أمير عيد في ريفو.

حسام حسني يكشف رأيه في كايروكي

وقال حسام حسني في تصريح خاص لكلمتك: "فريق كايروكي قريب من الشباب علشان كده بيعمل أغاني بتتكلم عنهم وتجربتي مع أمير عيد كانت غنيه وريفو حبيته علشان النوستالجيا اللي بيتكلم عنها".

ومن ناحية أخري كان الفنان والموزع الموسيقي حسام حسني تحدث عن تجربته مع ويجز، حيث أن الثنائي تعاونا في أغنية الدنيا ماريونيت والتي طرحت في وقت سابق وحققت نجاحًا كبيرًا.

حسام حسني مع ويجز 

وقال حسام حسني في تصريح خاص لكلمتك:" الأغنية كانت ضمن برنامج مزيكا صالونات  وكان ويجز لسه مش مشهور وأظن إنه اشتهر بعد البرنامج. 

وأضاف حسام حسني:" ويجز بيقدم اغاني تراب وانا محتفظ بالشكل الغنائي بتاعي وتجربة جديدة كنا بنحاول نمزج الأشكال الموسيقيهة مع بعض.

حسام حسني: جيل التسعينيات أعلى أجرا 

ومن ناحية أخرى كان قد أكد الفنان حسام حسني، أن جيل التسعينيات ما زال موجودا بقوة على الساحة الغنائية، مشيرا إلى أن هذا الجيل الأعلى أجرًا.

وقال حسام حسني: “مين اللي قال جيل التسعينات مش بيشتغل النهاردة مع احترامي لكل الناس، حميد الشاعري موجود وإيهاب توفيق وهشام عباس والحمدالله أنا شغال احنا أعلى أجور وبالمناسبة لما يكون فيه أفراح وحفلات فيها ناس تانية غيرنا، اعرفوا أن الناس دول مقدروش يدفعوا لنا أجورنا”. 

وهاجم حسام حسني الذكاء الاصطناعي قائلا: “وموضوع الذكاء الاصطناعي دا تزوير في الهوية وكل حاجة وممكن يخليني أغني كلام غير مناسب كلام لا يليق بالذوق العام”. 

وأضاف حسام: “أنا من مدرسة سيد درويش اللي هي المدرسة التعبيرية، أغاني سيد درويش عايشة بقالها أكثر من 100 سنة وأنا من المدرسة دي ولما عملت أغاني مع عنتر هلال كنا بنتمني أنها  تفضل عايشة مع الأجيال”.

وعن خوضه تجربة التمثيل قال “حسني” “أنا مش بطل سينما وما عرفش أن كنت أنفع ولا لاء لكن كل الأعمال اللي شاركت فيها بالتمثيل ظهرت بشخصيتي الحقيقية زي في ريفو وأيس كريم في جليم”.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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