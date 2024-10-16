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مشاهير العرب - 15 نوفمبر.. تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم لدعم فقراء مصر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 15 نوفمبر.. تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم لدعم فقراء مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 15 نوفمبر.. تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم لدعم فقراء مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - يستعد الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم، لإحياء حفل غنائي جديد، يوم 15 من نوفمبر المقبل، في الحديقة الملكية بقصر القبة الرئاسي.

تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام حجاج

ويقدم الفنان مدحت صالح الحفل لدعم فقراء مصر، حيث نُشر على الحساب الرسمي للشركة المسؤولة عن الحفل: حفل خيري لدعم فقراء مصر بالحديقة الملكية بقصر القبة الرئاسي ويحي الحفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، يتغنى فيها الفنانين بأجمل الأغاني بمصاحبة الأوركسترا المصاحبة لهما».

حفل مدحت صالح وريهام حجاج

آخر أعمال مدحت صالح

وكانت آخر أعمال مدحت صالح، هي أغنية بالمختصر المفيد» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد شفيق.

وجاءت كلمات الأغنية كالاتي:

بالمختصر المفيد

أنا وانا عنك بعيد

بلقى الحنين يزيد

وتقيد جوايا فجأة نار

واما تقربني ليك

الدنيا بتحلى بيك

بالغالي أنا مشتريك

وعاملك مليون اعتبار

بالمختصر المفيد

أنا وانا عنك بعيد

بلقى الحنين يزيد

وتقيد جوايا فجأة نار

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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