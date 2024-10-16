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مشاهير العرب - الأحد.. «آرت دي إيجيبت» تعقد جلسة نقاشية حول دور الفن والثقافة في دعم الفنانات اللاجئات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الأحد.. «آرت دي إيجيبت» تعقد جلسة نقاشية حول دور الفن والثقافة في دعم الفنانات اللاجئات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأحد.. «آرت دي إيجيبت» تعقد جلسة نقاشية حول دور الفن والثقافة في دعم الفنانات اللاجئات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - تنظم «آرت دي إيجيبت»، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، جلسة نقاشية مهمة، يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، تستكشف عن دور الفن والثقافة في تمكين الفنانات اللاجئات وتعزيز دورهن في المجتمع.

وستشهد النسخة الرابعة من «حي القاهرة الدولي للفنون» مشاركة فنية مميزة للاجئات السودانيات، حيث عرضن مجموعة متنوعة من الأعمال اليدوية و الأعمال الفنية، حضر الحدث السيدة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والسيدة نادين عبد الغفار، مؤسسة «آرت دي إيجيبت».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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