مشاهير العرب - أول تعليق لـ محمد جمعة بعد مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته وفخرة بالمشاركة في الندوة التثقفية للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، التي أقيمت داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسسي، وعدد من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية.

وأكد محمد جمعة، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد تعد شرف كبير لأي فنان، معقبًا: «احتفالات أكتوبر من الذكريات اللى دائما بتخلق حالة من الفخر في النفوس.. ذكرى انتصار جيش عظيم صنع معجزة كبيرة وسط ظروف صعبة جدا ومازال التاريخ يخلدها حتى الآن».

وأشار جمعة، إلى أن الندوة تهدف لإيصال زيادة الوعي عند الجيل الجديد بتاريخ بلاده المشرف وإنجازاته وبطولاته، وعدم الاعتماد على السوشيال ميديا في تحصيل معلوماته، ولابد من الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وكانت قد شهدت الندوة التثقيفية الندوة التثقفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد فقرة فنية، قدم خلالها الثنائي الفنان محمد جمعة والفنانة سهر الصايغ، عرضًا مسرحيًا بعنوان «الدرس»، لتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر، فضلا عن الإشادة بالمشروعات الناجحة في التنمية المصرية خلال السنوات الماضية.

وجسد الثنائي خلال العرض المسرحي شخصيتين مختلفتين من الأشخاص الذين يحاولون ما بين رفع وخفض المعنوية المصرية، حيث أبرز «جمعة» جملته الشهيرة قائلا:«كله هيموت، محدش هيعيش كله هيموت» لترد عليه الصايغ:«لما مصر تفضل عايشة مش هنقول لما كله هيموت، وزي ما قال سيادة الرئيس اللي هيقرب منها هنشيله من على وش الارض».

ودار المشهد التمثيلي لسهر الصايغ حول بطولات القوات المسلحة المصرية وتاريخ مصر، قائلة: «يوم الحرب كان يوم عادي جدًا بالنسبة للناس في البيوت والشوارع أما بالنسبة للقادة العظام دول، كان اليوم اللي خدوا فيه قرار مصيري اللي غيّر شكل مصر، ومن هنا هنبدأ جولاتنا في المتحف الحربي»، وجسدت الصايغ خلال المشهد دور معلمة في رحلة مع الطلاب إلى المتحف الحربي، وشرحت لهم بطولة الجيش المصري في نصر أكتوبر.

بينما قدم الفنان محمد جمعة، خلال احتفالية الندوة التثقيفية، دور الشخص السوداوي، الذي دائما يسعى لخفض الروح المعنوية للمصريين، وإحباطهم بعد العديد من المشروعات الناجحة في التنمية المصرية خلال السنوات الماضية، لكنه قدم الاعتذار في نهاية كلمته عن تقديمه لشخصية تبث الإحباط بين المصريين، قائلًا: «مفيش (كله هيموت)، كله هيعيش طول ما بلدنا بخير».

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وجاءت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.