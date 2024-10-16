مفاجأة الحلقات القادمة من رغم القانون، وليد يدخل السجن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:28 مساءً - تحمل الحلقات المتبقية من مسلسل برغم القانون مفاجآت كثيرة للمشاهدين، والتي من بينها دخول وليد الذى يلعب دوره الفنان “هاني عادل” السجن، للتعامل مع البعض بصفته ضابطًا رغم أنه ترك المهنة منذ إعاقته.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون".

أبطال مسلسل برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

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