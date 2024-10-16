في عيدها القومي 73، فنانون وأدباء من مواليد الإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - تحتفي محافظة الإسماعيلية في يوم 16 أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، ويتذكر أبنائها المقاومة الشعبية لأبنا المحافظة الذي تصدوا ببسالة للاحتلال الإنجليزي ومعسكراته عام 1951، وفي عيدها ال 73 نستعرض أبرز النجوم والأدباء الذين أنجبتهم هذه المحافظة الباسلة:

الفنانة تحية كاريوكا

تعد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا من أبرز النجمات اللاتي ولدن بمحافظة الإسماعيلية عام 1915 ولكنها هربت فيما بعد إلى القاهرة لتهرب من شقيقها وقسوته، ومنذ صغرها دخلت تحية كاريوكا عالم الفن وكانت البداية مع الرقص إلى أن أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما.

الفنانة رجاء الجداوي

الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أيضًا من مواليد الإسماعيلية وهي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا، وانتقلت مع شقيقها الأكبر لتقيم لدى خالتها تحية، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، واتجهت للفن بعد تألقها في عالم عرض الأزياء، فتنقلت بين السينما ومسرح خالتها الفنانة تحيه كاريوكا ثم أصبحت حتى وفاتها واحدة من أشهر نجمات الفن.

الفنان فايق عزب

فنان راحل ولد بالإسماعيلية عام 1943، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته في عالم الدراسة ومن خلال الجامعة انخرط في عالم التمثيل، وعمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة، وتوفى عام 2020 متأثرًا بفيروس كورونا.

الفنان محمد فؤاد

من أشهر النجوم الذين أنجبتهم محافظة الإسماعيلية وحققوا شهرة واسعة في عالم الفن، حيث ولد فؤاد لأسرة تضم ثلاث بنات وسبعة أولاد، ثم انتقلت الأسرة إلى القاهرة وعاش بها في أكثر من حي مثل (العباسية – حلوان – عين شمس)، عشق الغناء في مرحلة مبكرة من حياته، وكانت بدايته الاحترافية في عالم الفن من خلال الفنان عزت أبو عوف، ولقد وثق فؤاد جزء من حياته سواء الشخصية أو بداياته الفنية من خلال فيلم إسماعيلية رايح جاي.

المخرج محمد دياب

ولد المخرج المصري العالمي محمد دياب عام ١٩٧٨ في الإسماعيلية، درس في البداية التجارة وإدارة الأعمال، ثم توجه بعدها للعمل في أحد البنوك الأجنبية بالقاهرة، ولكنه في الوقت ذاته اكتشف عشقه للكتابة فترك كل شيء وذهب لدراسة فن كتابة السيناريو في أكاديمية نيويورك للسينما ( New York Film Academy‏) وبعدها انتقل من الكتابة السينمائية للإخراج والتألق في عالم الفن في مصر وخارجها حيث أخرج فيلم Moon Knight وغيرها من الأعمال مثل فيلم اشتباك وأميرة وغيرها.

محمود دياب

هو كاتب مصري من رواد المسرح والأدب العربي في الستينيات، قدم عدد من الأعمال المسرحية الناجحة ومن أبرز أعماله في السينما، سونيا والمجنون، عن قصة الجريمة والعقاب، وهي من إخراج حسام الدين المصطفى وحازت على جائزة أحسن حوار في مصر عام 1977، وقدم الظلال في الجانب الآخر، والشياطين، وإبليس في المدينة.

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