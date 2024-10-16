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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - مسلسل برغم القانون الحلقة 24.. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون من بطولة النجمة إيمان العاصي، وخاصة بعد تصاعد الأحداث الحلقة الماضية في إطار تشويقي مثير، حيث يتفق أكرم وسوسن ضد ليلي بعد مساومات تحدث بينهما.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول موعد عرض مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون.

مسلسل برغم القانون

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24

وتعرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي، في تمام الساعة الـ 7.5 مساء، اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر، من خلال شاشة ON.

حيث يعرض من الأحد لـ الخميس بهذا الموعد عبر شاشة ON، والإعادة الأولى له في تمام الساعة 1.15 صباحا، وأما عن الإعادة الثانية ففي تمام الساعة 11.30 صباح اليوم التالي.

ويذاع مسلسل برغم القانون على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباح اليوم الذي يليه، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

يشار إلى أن مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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