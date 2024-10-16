مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - مسلسل برغم القانون الحلقة 24.. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون من بطولة النجمة إيمان العاصي، وخاصة بعد تصاعد الأحداث الحلقة الماضية في إطار تشويقي مثير، حيث يتفق أكرم وسوسن ضد ليلي بعد مساومات تحدث بينهما.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول موعد عرض مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24

وتعرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي، في تمام الساعة الـ 7.5 مساء، اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر، من خلال شاشة ON.

حيث يعرض من الأحد لـ الخميس بهذا الموعد عبر شاشة ON، والإعادة الأولى له في تمام الساعة 1.15 صباحا، وأما عن الإعادة الثانية ففي تمام الساعة 11.30 صباح اليوم التالي.

ويذاع مسلسل برغم القانون على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباح اليوم الذي يليه، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشار إلى أن مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.