عرض الفيلم الوثائقي "إيلات" مساء اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - يعرض في العاشرة من مساء اليوم الفيلم الوثائقي "إيلات" احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، على شاشة "الوثائقية"، ويقوم الفيلم بتوثيق تفاصيل إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، في عملية كانت الأولى من نوعها في تاريخ البحرية العالمية، أدت إلى تغيير كبير في الاستراتيجيات العسكرية

وطرحت قناة الوثائقية البرومو التشويقي الخاص بالفيلم عبر صفحتها على "فيسبوك"، معلقة عليه: "عمليات داخل البحر كسرت غرور العدو في سنوات الاستنزاف، انتظروا العرض الأول للفيلم الوثائقي إيلات، الليلة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية".

تفاصيل فيلم إيلات

ويكشف عن اعترافات بعض قادة العدو وجنوده الناجين، ومن بينهم قائد المدمرة "إيلات"، وكما يوثق الفيلم العمليات اللاحقة التي نفذتها قوات البحرية المصرية ضد العدو الإسرائيلي على مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط، ومسرح عمليات البحر الأحمر، خلال سنوات حرب الاستنزاف الثلاث، التي مهدت الطريق إلى نصر أكتوبر المجيد.

ويقدم شهادات من بعض أبطال الجيش المصري الحقيقيين الذين شاركوا في الإغارات على ميناء "إيلات" الإسرائيلي، ويرصد ردود الفعل الداخلية في إسرائيل تجاه تلك العمليات، وحجم الخسائر التي تكبدها العدو.

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