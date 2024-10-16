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مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة يبدأن تصوير أول مشاهد فيلم 6 أيام» (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة يبدأن تصوير أول مشاهد فيلم 6 أيام» (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد مالك وآية سماحة يبدأن تصوير أول مشاهد فيلم 6 أيام» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - بدأ النجمان أحمد مالك وآية سماحه، تصوير أول مشاهد فيلمهما الجديد بعنوان 6 أيام» للمخرج كريم شعبان، والذي يعد أولى تجاربه في عالم السينما.

تفاصيل فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أحمد مالك وآية سماحه

ومن المقرر أن يشارك فى بطولة الفيلم عدد من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

آخر أعمال أحمد مالك

ويعرض حاليا للفنان أحمد مالك، مسلسل «مطعم الحبايب» بمشاركة هدى المفتي، عبر منصة شاهد، وحقق العمل نجاحا كبيرا بين الجمهور منذ بداية عرضه.

وتدور أحداث مسلسل مطعم الحبايب، في إطار مواقف كوميديا، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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