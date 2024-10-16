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تألقت مع إيمان العاصي ووقفت أمام مينا مسعود، من هي المطربة غفران محمد؟ - أخبار كلمتك

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تألقت مع إيمان العاصي ووقفت أمام مينا مسعود، من هي المطربة غفران محمد؟ - أخبار كلمتك

تألقت مع إيمان العاصي ووقفت أمام مينا مسعود، من هي المطربة غفران محمد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - تألقت  الفنانة غفران محمد بمشاركتها في مسلسل “برغم القانون” والذي تقوم ببطولته إيمان العاصي، حيث إنها قدمت أغنية “قوم” ضمن أحداث الحلقة 24 والتي عرضت أمس، وحظيت الأغنية برد فعل جيد من قبل الجمهور.

غفران محمد في مسلسل برغم القانون 

وأغنية “قوم” لغفران محمد من كلمات محمد شكري ومن ألحان مصطفى أبو زيد وتوزيع مصطفي الحلواني.

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غفران محمد ولدت بمدينة الإسكندرية عام 1992، وكانت بدايتها عندما رشحها المخرج تامر حمزة في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي، كما أنها قدمت أغنية بتحلوي، بالإضافة إلي أغنيتها مع عمار شعاع “زي النهاردة”، من مسلسل قوت القلوب.

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كما أن شاركت غفران محمد في مسلسل بابلو مع حسن الرداد وقدمت دور نورا، وشاركت أيضا مع أمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو، بالإضافة إلي مشاركتها المميزة في مسلسل الأختيار 2.

وشاركت أيضا غفران محمد في فيلم في عز الضهر مع العالمي مينا مسعود.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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