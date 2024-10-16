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مشاهير العرب - البطولة لـ أسماء جلال.. سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين في فيلم «إن غاب القط» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - البطولة لـ أسماء جلال.. سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين في فيلم «إن غاب القط» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البطولة لـ أسماء جلال.. سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين في فيلم «إن غاب القط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - شهد فيلم «إن غاب القط» تغيراً في طاقمه الفني، حيث انضمت الفنانة أسماء جلال إلى فريق العمل بدلاً من الفنانة هنا الزاهد التي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم.

سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «إن غاب القط» عن انضمام الفنانة أسماء جلال إلى طاقم العمل، وذلك بعد أن اضطرت إلى البحث عن بديل للفنانة هنا الزاهد التي اعتذرت عن المشاركة في العمل في وقت متأخر، نتيجة انشغالها بعدد من الأعمال الأخرى.

سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين

ويذكر أن هنا الزاهد كانت قد تعاقدت أخيراً على مشاركة الفنان أمير كرارة في فيلمه الجديد «الشاطر»، والتي بدأت جلسات التحضير له خلال الأيام الماضية استعداداً للبدء بالتصوير قريباً.

انطلاق تصوير فيلم إن غاب القط

أعلن صناع فيلم «إن غاب القط» عن انطلاق تصوير العمل، والذي يضم كوكبة من النجوم أبرزهم أسير ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين وسماح أنور، وذلك تحت إدارة المخرجة سارة نوح وقلم الكاتب أيمن وتار.

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

شهد الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» انضمام الفنانة أسماء جلال، حيث تدور أحداثه حول انفصال الأخوة الأربعة وتشتتهم في الحياة، ولكن سرعان ما يجتمعون مجدداً لمواجهة تهديد وجودي يفرض عليهم العودة إلى عالم الجريمة، مما يعرضهم لأخطر المواقف في حياتهم.

فيلم إن غاب القط

كما شاركت الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم «اللعب مع العيال» والذي يتناول قصة شاب يواجه تحديات الحياة اليومية ويخوض تجارب متنوعة مليئة بالمفارقات الكوميدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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