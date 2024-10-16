مشاهير العرب - البطولة لـ أسماء جلال.. سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين في فيلم «إن غاب القط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - شهد فيلم «إن غاب القط» تغيراً في طاقمه الفني، حيث انضمت الفنانة أسماء جلال إلى فريق العمل بدلاً من الفنانة هنا الزاهد التي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم.

سر اعتذار هنا الزاهد عن مشاركة آسر ياسين

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «إن غاب القط» عن انضمام الفنانة أسماء جلال إلى طاقم العمل، وذلك بعد أن اضطرت إلى البحث عن بديل للفنانة هنا الزاهد التي اعتذرت عن المشاركة في العمل في وقت متأخر، نتيجة انشغالها بعدد من الأعمال الأخرى.

ويذكر أن هنا الزاهد كانت قد تعاقدت أخيراً على مشاركة الفنان أمير كرارة في فيلمه الجديد «الشاطر»، والتي بدأت جلسات التحضير له خلال الأيام الماضية استعداداً للبدء بالتصوير قريباً.

انطلاق تصوير فيلم إن غاب القط

أعلن صناع فيلم «إن غاب القط» عن انطلاق تصوير العمل، والذي يضم كوكبة من النجوم أبرزهم أسير ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين وسماح أنور، وذلك تحت إدارة المخرجة سارة نوح وقلم الكاتب أيمن وتار.

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

شهد الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» انضمام الفنانة أسماء جلال، حيث تدور أحداثه حول انفصال الأخوة الأربعة وتشتتهم في الحياة، ولكن سرعان ما يجتمعون مجدداً لمواجهة تهديد وجودي يفرض عليهم العودة إلى عالم الجريمة، مما يعرضهم لأخطر المواقف في حياتهم.

كما شاركت الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم «اللعب مع العيال» والذي يتناول قصة شاب يواجه تحديات الحياة اليومية ويخوض تجارب متنوعة مليئة بالمفارقات الكوميدية.