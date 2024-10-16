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مارفل تفاوض إيما ستون لتجسيد شخصية GwenStacy - أخبار كلمتك

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مارفل تفاوض إيما ستون لتجسيد شخصية GwenStacy - أخبار كلمتك

مارفل تفاوض إيما ستون لتجسيد شخصية GwenStacy - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - إيما ستون،  كشفت تقارير صحفية، أن الممثلة "إيما ستون"، دخلت في مفاوضات جادة مع استديوهات مارڤل لتجسيد شخصية GwenStacy، في عالم مارفل السينمائي للأبطال الخارقين.


تفاصيل التعاون الثالث لـ إيما ستون مع المخرج يورجوس لانثيموس

في سياق متصل، أعلن المخرج الشهير يورجوس لانثيموس، عن اختياره، للممثلة إيما ستون، لتكون بطلة فيلمه الجديد، ليكون ذلك هو التعاون الثالث لهما معا على التوالي، بعد فيلمي، Kinds of Kindness، وPoor Things.

تفاصيل الفيلم الجديد لإيما ستون مع  يورجوس لانثيموس

وذكرت تقارير صحفية، أن فيلم  يورجوس لانثيموس، الجديد، سيحمل عنوان BUGONIA، وسيكون من بطولة الممثلة "إيما ستون"، والممثل “جيسي بلمنز”، وسيبدأ تصويره في شهر يوليو المقبل.

أوسكار 2024 – إيما ستون أفضل ممثلة للمرة الثانية في مسيرتها عن Poor Things | خبر | في الفن

وسيدور فيلم BUGONIA، حول تتبع رجلين مهووسين بالمؤامرة، يخطفان مديرة تنفيذية كبرى في إحدى الشركات، مقتنعين بأنها كائن فضائي، عازم على تدمير الأرض.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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