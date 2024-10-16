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نبيل عيسى يشارك ريهام حجاج في مسلسلها "كنترول" - أخبار كلمتك

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نبيل عيسى يشارك ريهام حجاج في مسلسلها "كنترول" - أخبار كلمتك

نبيل عيسى يشارك ريهام حجاج في مسلسلها "كنترول" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - تعاقد الفنان نبيل عيسى على المشاركة في بطولة مسلسل “كنترول” أمام الفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير أولى مشاهد العمل بداية نوفمبر القادم.
 

مسلسل "كنترول" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، ومكون من 15 حلقة، وتقوم الشركة المنتجة في الوقت الحالي بالتعاقد مع أبطال العمل الآخرين.

 

ويعد مسلسل "كنترول" التعاون الخامس الذي جمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معا فى مسلسلات "جميلة" و"يوتيرن" و"لما كنا صغيرين" و“صدفة”.

 

 

 

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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