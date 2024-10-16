مشاهير العرب - حلا شيحة تكشف عن مفاجأة لجمهورها بسبب فيلم «السلم والثعبان» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بإعلانها عن عودة فيلمها «السلم والثعبان» إلى الشاشة من خلال عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد مرور عشرين عامًا على عرضه الأول، والذي يعتبر أحد أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة.

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورا لها من الفيلم عبر حسابها الخاص في «إنستجرام»، معلقة عليها: «عرض فيلم «السلم والثعبان» بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة به.. .فرحانة جداً لأنه فيلم أثّر فيّ وفي ناس كتير.. .من أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي»

ووجهت حلا شيحة الشكر لإدارة مهرجان الجونة، قائلة: «شكراً لكل اللي فكّر في إعادة عرضه، الفكرة دي هي بجد أحلى حاجة السنة دي 2024.

حلا شيحة ترد على منتقديها

وكانت الفنانة حلا شيحة ردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب إطلالاتها الأخيرة عبر موقع «إنستجرام»، مؤكدةً أنها لم تلجأ إلى أي عمليات تجميل أو حقن تجميلية.

بدأت القصة عندما نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة صور شخصية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليها مؤكدةً أنها صور طبيعية التقطتها بهاتفها المحمول دون استخدام أي فلاتر، إلا أن هذه الصور أثارت جدلاً واسعًا حيث اتهمها العديد من متابعيها بإجراء عمليات تجميل غير ناجحة.