مشاهير العرب - رحاب الجمل: إيمان العاصي ممثلة شاطرة وهي اللي نجحت مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - رحاب الجمل.. تصدر اسم الفنانة رحاب الجمل، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حديثها عن عملها مع زميلتها إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون الذي يعرض حاليًا.

رحاب الجمل في مسلسل برغم القانون

تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن علاقتها مع الفنانة إيمان العاصي التي تخوض أول بطولة مطلقه لها من خلال مسلسل برغم القانون قائلة: «علاقتي زي ما أنتم شايفين، حبيبتي وأختي وصديقتي، بحسها بنتي، وهي جميلة وممثلة شاطرة، وإنسانة راقية، وفرحانة بنجاحها، وبقولها مبروك يا إيمان تستاهلي النجاح اللي كسر الدنيا، واللي جاي أحسن».

وأضافت رحاب: «أعتقد أن البطولة المطلقة لإيمان العاصي تأخرت كثيراً.

وتابعت الفنانة قائلة «لولا إيمان العاصي قوية وعملت دور مميز، هل كان حد خد باله من نجاحنا، أنا أقسم بربي فرحانة ليها ونجاحها بكاني بجد».

وعلقت الجمل عن ردود الأفعال على مسلسل برغم القانون قائلة: «ردود الأفعال على مسلسل برغم القانون كانت مبهرة، والجمهور متفاعل مع جميع شخصيات العمل، حتى شخصية شعبان الجرابعة، التي يقدمها الفنان إيهاب فهمي، وشخصية أكرم لمحمد القس بيحبوها ويكرهوها، ففي حالة تفاعل كبيرة منهم، ويارب دائما أحسن الاختيار في أعمالي».

تكريم رحاب الجمل في مهرجان ملتقى نجم العرب

والجدير بالذكر أنه تم تكريم الفنانة رحاب الجمل في مهرجان «ملتقى نجم العرب» كأفضل ممثلة عن مسلسل بيت الرفاعي، والذي عُرض في رمضان الماضي.

وأعربت الجمل عن سعادتها بالتكريم قائلة: «سعيدة جداً بتكريمي اليوم، لأن ده بيكون نتيجة تعبنا في التصوير، وبحب أقدّم كل الأدوار، وسعيدة أن المخرجين بيقدروا يشوفوني في أكثر من شخصية».

آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل كان مشاركتها في موسم رمضان الماضي بـ مسلسل بيت الرفاعي، بطولة كلًا من «أمير كرارة، أحمد رزق، ميرنا نور الدين، محمد لطفي، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم» والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.