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مشاهير العرب - «لا تلمسيني».. مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال عرض أزياء بباريس (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لا تلمسيني».. مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال عرض أزياء بباريس (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا تلمسيني».. مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال عرض أزياء بباريس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - سلمى حايك.. تصدرت الفنانة العالمية سلمى حايك محركات البحث في جوجل، بعد ما حدث بينها وبين النجمة نيكول كيدمان بـ عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس.

سلمى حايك ونيكول كيدمان

وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه نيكول كيدمان، وهى تحرج سلمى حايك أثناء التقاط صورة معها.

نيكول كيدمان وسلمى حايك

مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان

وحدثت مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال تواجدهما في عرض دار الأزياء الإسبانية Balenciaga، وتجاهلت كيدمان، سلمى حايك واتجهت لتحية بيري، مما سبب حرجا كبيرا لها.

نيكول كيدمان تحرج سلمى حايك في أسبوع الموضة بـ باريس

وانفعلت نيكول كيدمان على سلمى حايك، وقالت لها «لا تلمسيني»، بعدت يدها بغضب، ثم توجهت لتقبيل كاتي بيري قبل مغادرة المكان، وأثار هذا الجدل في الصحف الأجنبية.

حقيقة ما حدث بين سلمى حايك ونيكول كيدمان في عرض أزياء باريس

كشف قارئ شفاه موقع «Page Six» تفاصيل محادثة نيكول كيدمان وسلمى حايك، الذي حيث بدا كأن كيدمان رفضت التقاط الصور مع سلمى، ولكن أوضح قارىء الشفاه أن سلمى حايك قالت لكيدمان: «دعينا ننتقل إلى هناك، حسنًا، هنا»، وردت نيكول كيدمان عليها: «مرحبًا، أنا بخير، أنا بخير. هذا يكفي، لا بأس».

نيكول كيدمان وسلمى حايك

سلمى حايك ونيكول كيدمان في عرض أزياء باريس

وأضاف قارئ شفاه موقع «Page Six» أن سلمى حايك، قاطعتها قائلة: «علينا أن.. قبل أن تضع يدها على كتف بيري وتقبلها»، وسلمى حايك قالت بعد ذلك: «لا بأس، لا بأس».

وأكد مصادر أن سلمى حايك ونيكول كيدمان تفاعلوا معًا جيدًا في الأجزاء الأخرى من عرض الأزياء، وفقًا لمقاطع مختلفة أخرى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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