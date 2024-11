مشاهير العرب - «لا تلمسيني».. مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال عرض أزياء بباريس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - سلمى حايك.. تصدرت الفنانة العالمية سلمى حايك محركات البحث في جوجل، بعد ما حدث بينها وبين النجمة نيكول كيدمان بـ عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس.

وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه نيكول كيدمان، وهى تحرج سلمى حايك أثناء التقاط صورة معها.

وحدثت مشادة كلامية بين سلمى حايك ونيكول كيدمان خلال تواجدهما في عرض دار الأزياء الإسبانية Balenciaga، وتجاهلت كيدمان، سلمى حايك واتجهت لتحية بيري، مما سبب حرجا كبيرا لها.

وانفعلت نيكول كيدمان على سلمى حايك، وقالت لها «لا تلمسيني»، بعدت يدها بغضب، ثم توجهت لتقبيل كاتي بيري قبل مغادرة المكان، وأثار هذا الجدل في الصحف الأجنبية.

كشف قارئ شفاه موقع «Page Six» تفاصيل محادثة نيكول كيدمان وسلمى حايك، الذي حيث بدا كأن كيدمان رفضت التقاط الصور مع سلمى، ولكن أوضح قارىء الشفاه أن سلمى حايك قالت لكيدمان: «دعينا ننتقل إلى هناك، حسنًا، هنا»، وردت نيكول كيدمان عليها: «مرحبًا، أنا بخير، أنا بخير. هذا يكفي، لا بأس».

وأضاف قارئ شفاه موقع «Page Six» أن سلمى حايك، قاطعتها قائلة: «علينا أن.. قبل أن تضع يدها على كتف بيري وتقبلها»، وسلمى حايك قالت بعد ذلك: «لا بأس، لا بأس».

وأكد مصادر أن سلمى حايك ونيكول كيدمان تفاعلوا معًا جيدًا في الأجزاء الأخرى من عرض الأزياء، وفقًا لمقاطع مختلفة أخرى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

