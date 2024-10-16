مشاهير العرب - الليلة الخامسة.. محمد محسن يتألق بروائع عبد المطلب ‏في مهرجان الموسيقى العربية.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:37 صباحاً - شهد مهرجان الموسيقي العربية فى ليلته الخامسة حفلا مميزا للمطرب محمد محسن، مساء أمس الثلاثاء، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 32.

وقدم محمد محسن، خلال الحفل عددا من أغاني زمن الفن الجميل، وسط تفاعل كبير من جمهور المهرجان منها «أهو دا اللي صار، سالمة يا سلامة، يا مسافر وحدك، خايف أقول اللي فقلبي، راح توحشيني، بلدي أحببتك يا بلدي، البحر بيضحك ليه، في قلبي مكان، غنوة سلام، نشبه لإيه»، والتي أسرت قلوب الحضور بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وشهد مسرح النافورة أيضا، عزفا منفردا ساحرا للموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، الذي قدم باقة من أعمال الموسيقى العربية برؤيته الخاصة، منها ميدلى (بليغ حمدى - سعاد حسنى ووطنى) بالإضافة إلى أغنيات «مالى، لاتكذبى، وسهر الليالى تلاه فقرة مميزة للفنانة آيات فاروق التي أبدعت في أداء مجموعة من الأغاني الرومانسية بصوتها الحالم منها «ياطيور، كنا نتلاقى، مستغناش عنك، دخلك يا طير الوروار» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم أضاء المسرح الفنان المغربى الكبير فؤاد زبادي، بصوته العذب، وهو يقدم روائع محمد عبد المطلب، وزكريا أحمد، منها «ساكن فى حى السيدة، ياصلاة الزين، مبيسألش عليا أبدا، الناس المغرمين، وبس جيران، شفت حبيبى».

وفي مسرح الجمهورية، قدم المنشد أحمد العمرى وفرقته حفلًا روحانيًا تحت عنوان «نقشبنديات» تضمن مختارات من أعمال الشيخ سيد النقشبندي، التي تحمل في طياتها أبعادًا روحانية عميقة. وتوحد الجمهور مع الإنشاد في أجواء حملت لمسة مميزة، حلقت خلالها نغمات الأناشيد فى رحلة وجدانية سامية.

في السادسة مساءً، استضاف معهد الموسيقى العربية تجربة فنية مبتكرة دارت حول التأثيرات المتبادلة بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو الإسباني. قدمها عازف العود والمؤلف المصري هشام عصام وفرقته بمشاركة عازف الجيتار الأسبانى باكو سوتو ( Paco soto )، ومثلت التجربة لقاء ثقافيًا فريدًا بين الشرق والغرب، وتفاعلا فنيا بين ثقافتين عريقتين.

كما واصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، تقديم فقراته المميزة بمسرح الساحة الخارجية

وفي إطار الفعاليات الثقافية، شهد المسرح الصغير صالونًا ثقافيًا في السادسة مساءً تحت عنوان «الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات»، أدارته السفيرة لمياء مخيمر.

وناقش الصالون تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الموسيقى ومستقبل الإبداع الموسيقي، بمشاركة نخبة من الخبراء، أبرزهم الدكتور أحمد درويش، والدكتور حسام لطفي، والمايسترو أمير عبد المجيد، والملحن والمطرب عمرو مصطفى، وقدّم المشاركون رؤى مستقبلية حول كيفية استغلال التكنولوجيا لتعزيز الإبداع الفني، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا المجال.

واختتم المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان جلساته في المسرح الصغير، حيث ناقش محور «الموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمي.. التأثيرات المتبادلة»، وتناول الباحثون من مختلف الدول العربية والأجنبية، وقد حظيت الجلسات بحضور واسع من الجمهور والنقاد والمتخصصين، مما أضفى على النقاشات عمقًا فكريًا ومعرفيًا.

وفى ختام الجلسات تم إلقاء التوصيات التى توصل اليها الباحثين خلال جلساته.

اقرأ أيضاً

مهرجان الموسيقى العربية.. موعد حفل تامر عاشور وأسعار التذاكر سهرة الطرب الأصيل.. حلمي عبد الباقي يتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الليلة الرابعة.. عزيز مرقة ونسمة محجوب وحلمي عبد الباقي يستكملون روائع «مهرجان الموسيقى العربية».. صور