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مشاهير العرب - هالة صدقي تتصدر التريند بعد استماع النيابة لأقوالها| تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هالة صدقي تتصدر التريند بعد استماع النيابة لأقوالها| تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة صدقي تتصدر التريند بعد استماع النيابة لأقوالها| تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:21 صباحاً - عقدت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد حسين، جلسة استماع لأقوال الفنانة هالة صدقي بشأن قضيتها مع مساعدتها السابقة.

قضية هالة صدقي مع مساعدتها

وكان قد تقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ ضد مساعدتها السابقة «حسنية.ع»، والمقيد برقم 607 لسنة 2024 عرائض النيابة الكلية.

واتهمت الفنانة هالة صدقي مساعدتها السابقة في البلاغ بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى، وإلا فسوف تقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.

الفنانة هالة صدقي

أكدت الفنانة هالة صدقي في أقوالها أمام النيابة العامة أنها تتهم مساعدتها بالتشهير والسب والقذف، بعدما قامت الأخير بنشر فيديوهات مسيئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل جريمة التشهير والسب والقذف.

وأوضحت الفنانة هالة صدقي في أقوالها أمام النيابة العامة تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته مع شركة «أم فور ميديا» الإماراتية في الأول من مارس عام 2024، والذي ينص على مشاركتها في برنامج «شكرًا مليون» والحصول على جائزة قدرها 150 ألف ريال سعودي، على أن تقوم بتخصيص جزء منها، قدره 50 ألف ريال سعودي، لشخص آخر.

وكانت الفنانة ترغب في التبرع بالمبلغ لمستشفى مجدي يعقوب للقلب، لكن القائمين على البرنامج أخبروها بأن الشروط تقتضي أن تُمنح الأموال لأشخاص فقط، لذا استعانت بمساعدتها لتمثيل الدور في البرنامج.

أكدت الفنانة هالة صدقي أن المبلغ المالي الذي ظهر في البرنامج كان مجرد عنصر درامي لا علاقة له بالواقع، وأن المبلغ الفعلي كان سيتم تحويله إلى حسابها الخاص في دبي بغرض التبرع به.

وأشارت إلى أن مساعدتها، رغم معرفتها بهذه المعلومات، استمرت في تهديدها وابتزازها للمطالبة بالمبلغ بالكامل، مدعية أن أسرتها قد اعتقدت أنها حصلت على مبلغ كبير من المال.

وبحسب رواية الفنانة أمام جهات التحقيق، دفعها هذا الضغط إلى منح مساعدتها 820 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل 100 ألف ريال سعودي وقت التصوير.

أوضحت الفنانة هالة صدقي أن الخلافات بينها وبين مساعدتها وصلت إلى طريق مسدود، مما أدى إلى إنهاء العلاقة المهنية بينهما، وعقب ذلك، لجأت المساعدة إلى التشهير بالفنانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أنها لم تحصل على المبلغ المتفق عليه.

كما قدم محامي الفنانة هالة صدقي إلى النيابة العامة مستندات وأدلة مادية تدعم صحة البلاغ المقدم ضد مساعدتها السابقة، والتي تشمل فلاشة تحتوي على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تثبت وقوع جرائم التشهير والسب والقذف، بالإضافة إلى طلب استدعاء الشهود الذين لديهم علم بالواقعة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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