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تعرف على موعد حفل أصالة في مهرجان موسم الرياض - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - تستعد الفنانة أصالة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 21 نوفمبر المقبل.

 

كما تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي لها في عاصمة سلطنة عمان «مسقط» يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها بالدول العربية التي بدأتها منذ الموسم الصيفي. 

 

وكانت طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل للجمهور للحجز عبر موقعها الإلكتروني.، حيث جاءت الأسعار  بين الفئات السعرية التالية: (66.03 دولار أمريكي، 92.44 دولار أمريكي، 171.67 دولار أمريكي، 224.49 دولار أمريكي، 303.72 دولار أمريكي، 515 دولار أمريكي). 

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا 

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت 5 أغاني من ألبوم الفنانة أصالة نصري الحديد  الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي. 

 

على الجانب الآخر كانت توجهت الفنانة أصالة إلى الله بالدعاء للشعب اللبناني، في ظل المحنة والأوضاع الدامية التي يمر بها لبنان حاليا.

 

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: الله يحفظ لبنان ويحفظ شعبه وأرضه، ويحميه ويطلعه من هالوجع إللي واجعنا معه يارب العالمين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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