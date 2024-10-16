سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:16 صباحاً - سعيد أبو بكر - الذي رحل فى مثل هذا اليوم - ممثل طيب، وصفته ليلى مراد بـ سفاح البلاجات، ومنحه عبدالوهاب لقب فاتن النساء، وقال عنه عز الدين ذو الفقار جلاد القلوب نظرا لطيبته وروحه المرحة، فنان كوميدى خفيف الدم ساعدته ملامحه على أداء أدواره، هو أحد رواد السينما القدامى، عرف بشيبوب السينما نسبة إلى الشخصية التى أداها فى فيلم عنتر ابن شداد.

ولد سعيد أبو بكر في طنطا بمحافظة الغربية وتلقى تعليمه في مدرسة طنطا الابتدائية، ثم طنطا الثانوية وحصل على البكالوريا عام 1933، انضم إلى فريق التمثيل بالمدرسة، وكان عضوا بارزا به، ومن أشهر المسرحيات التي قدمها على مسرح المدرسة هي مسرحية لويس التاسع، انتقل بعدها إلى العمل بفرقة رمسيس بأجر شهري 3 جنيهات.

البخيل كانت بداية الطريق



انتقل سعيد أبو بكر بعد ذلك إلى السويس وترك التمثيل ليعمل في وظيفة أمين مخازن بالمجلس البلدي بالسويس براتب ستة جنيهات لمدة أربع سنوات عاد بعدها إلى التمثيل الذى كان عشقه فانضم إلى فرقة أنصار التمثيل والسينما وفرقة فاطمة رشدي وفرقة ملك وفرقة فؤاد الجزايرلي، ومع افتتاح زكي طليمات لمعهد المسرح عام 1945 كان سعيد أبو بكر من أوائل الملتحقين بالمعهد، ونال إعجاب زكي طليمات حين قدم جزءًا من مسرحية “البخيل” في أثناء اختبارات دخول المعهد.

الفنان الكوميدى سعيد أبو بكر



حصل سعيد أبو بكر على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947، وعمل مفتشًا بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث ومع بداية الخمسينات أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحيات: صندوق الدنيا، بابا عايز يتجوز، حواء، الناس اللي فوق تأليف نعمان عاشور، كما قام بالتمثيل فى مسرحيات:مريض بالوهم، البخيل، مسمار جحا لعلى أحمد باكثير.

مدير الفرقة الاستعراضية الغنائية

فى أوائل الستينيات ومع بداية مسرح التليفزيون اختير سعيد أبو بكر مديرا لفرقة المسرح الكوميدي عام 1963، وبعد ذلك مديرا للفرقة الإستعراضية الغنائية وقدم خلالها مسرحيات: بنت بحري وحمدان وبهانة والقاهرة في ألف عام.



مع شهرته فى المسرح اتجه سعيد أبو بكر إلى السينما بعد أن تعرف إلى المخرج محمد كريم، وكان أول دور صغير بل هامشى على شاشة السينما في فيلم “يوم سعيد” مع الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 1940، ثم فيلم الوردة البيضاء، إلا أن معظم أدواره بعد ذلك كانت أدوارت ثانوية، والفيلم الوحيد الذي شارك فيه بالبطولة كان فيلم "السبع أفندي".

أفراح آخر أفلام أبو بكر



من أشهر الأفلام التي شارك فيها الفنان سعيد أبو بكر، والتي تجاوزت 100 فيلم منها: ابتسامة أبو الهول، أرملة وثلاث بنات، الساحرة الصغيرة، عنتر ابن شداد، بين السماء والأرض، لقمة العيش، رسالة إلى الله، الأخ الكبير، النمرود، معجزة السماء، الله معنا، شياطين الجو، عزيزة، دايما معاك، دستة مناديل، تاكسى الغرام، الأستاذة فاطمة، سيدة القطار، قلبى دليلى، عنبر، ليلة العيد، وكانت آخر أفلامه أفراح عام 1967.

الفنان سعيد أبو بكر

كان الراحل سعيد أبو بكر دائما يتذكر أيام زمان أيام بدأ العمل في المسرح ويقول: “حدث أن كنا نقوم ببروفة مسرحية وكان البطل من أحد شبان المسرح وتأخر عن موعد البروفة، وضج المخرج وكنت في بداية مرضى فضحكت وقلت ياسلام على الزمن ياولاد، ده احنا على مابقينا ممثلين مشينا على أيدينا ورجلينا فين انتم دلوقت وفين أيام زمان!!”.





وأضاف سعيد أبو بكر: “قابلت يوسف وهبى بصعوبة شديدة اللى بص لى من فوق لتحت وقال لى اتمشى كدة، وسألنى تعرف تقول شعر، وعن أسماء موباسان وموليير وغيرهم، وبعد ذلك قال مش بطال اعطيه كارنيه الأماتير، وهى تقابل الدرجة السابعة في الوظيفة الحكومية ورغم ذلك كدت أجن من الفرحة.. فعلا كانت أيام وراحت”.

حب ماجدة ونجاح سلام



ارتبطت حياته العاطفية باثنتين من النجمات منهما الفنانة ماجدة التى قيل إنه تقدم لخطبتها ثم أنهى الخطبة، وظهر بعد ذلك أنها كذبة أبريل، كما نشرت الصحف اللبنانية عام 1961 شائعة أن سعيد أبو بكر أحب المطربة اللبنانية نجاح سلام ـ لكنها فضلت عليه صديقه المطرب محمد سلمان عندما عرض عليها الزواج رغم علمه بحب سعيد لها.

نهاية على متن طائرة



وتطورت الشائعة حتى علم أبو بكر بزواجهما فأصيب بصدمة، رفض بعدها الزواج نهائيا وظل أعزبا طوال حياته، إلى أن أتعبه مرض القلب ورحل وهو يستقل الطائرة إلى لندن في رحلة علاج استمرت 17 ساعة في الجو بسبب الضباب، مما أصابه نوبة قلبية شديدة توفي على إثرها في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر عام 1971.



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